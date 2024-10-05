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علوم الدار

تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الأحد إلى الأربعاء

تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي
5 أكتوبر 2024 17:53

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة، خلال الأيام المقبلة، بامتداد منخفض جوي سطحي وآخرعلوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.
وأوضح المركز، في تقرير له عن الحالة الجوية خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء، أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي وآخرعلوي من الجنوب وكذلك امتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.
- الطقس يوم الأحد: احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.
- الطقس من يوم الاثنين إلى الأربعاء: تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية والشمالية وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً ويصاحبها البرق والرعد.
- الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
- الموج خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عمان.

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المصدر: وام
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