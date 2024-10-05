الفعالية المجتمعية لـ«القافلة الوردية» تنطلق بمنطقة الجادة

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس الأول، الفعالية المجتمعية لـ«القافلة الوردية» في منطقة الجادة بالشارقة، والتي تنظمها «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» أيام 4 و5 و6 أكتوبر الجاري، بحضور 1600 مشارك في يومها الأول، لتقديم فحوص طبية مجانية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، في العيادات المتنقلة التابعة للقافلة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة المجتمعية والترفيهية والعائلية، إلى جانب باقة من ورش العمل التوعوية، التي تؤكد أهمية إجراء الفحوص بشكل دوري، ودور الكشف المبكر عن السرطان في نجاح علاجه.

وشهدت الفعالية إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، من الأفراد والعائلات من جميع الفئات العمرية، حيث استمتع الأطفال بالقفز على القلعة المطاطية والتجول في «حديقة الحيوانات الأليفة»، في حين شارك اليافعون والشباب في مسابقات توعوية وترفيهية ضمن «منطقة الألعاب».