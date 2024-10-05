«الإسعاف الوطـني» يطرح شهادات اعتماد في «الاستجابة الطارئة»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الإسعاف الوطني أنه يمتلك مركز تعليم وتدريب طبي معتمداً عالمياً، موضحاً أنه من الجهات المتخصصة الأكبر بالدولة في مجال تقديم دورات التدريب المعتمدة من الجمعية الأميركية للقلب (AHA) والجمعية الوطنية الأميركية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT) ومعهد الصحة والسلامة الأميركي (ASHI).

كما يوفر المركز شهادات اعتماد لدورات متنوعة في مجالات دعم الحياة وبرامج الاستجابة الطارئة، إضافة إلى أنه موقع تسجيل وطني مخول لإعادة اعتماد فنيي طب الطوارئ وإصدار الشهادات ذات العلاقة، وتمتلك طواقمه التدريبية خبرات واسعة في مجالات تدريب الكوادر الإسعافية على مهارات إنقاذ ودعم الحياة وتقديم خدمات الطوارئ الطبية، ويتبعون في تدريبهم منهجية الجمعية الوطنية الأميركية لمدربي طب الطوارئ (NAEMSE)، وأسهموا في اعتماد مئات الآلاف من الكوادر في دولة الإمارات والمنطقة.

الاعتمادات الدولية

ويقدم مركز الإسعاف الوطني للتعليم والتدريب الطبي حلولاً شاملة لكوادر خدمات الطوارئ الطبية والمهنيين الطبيين، حيث يمكنهم التسجيل في الدورات التدريبية المختصة للحصول على شهاداتهم في تخصصاتهم الأساسية والمتقدمة، بما في ذلك شهادات فني طب طوارئ وشهادات في خدمات الطوارئ الطبية والتدريب المهني ضمن التطوير الطبي المستمر.

ويوفر المركز أساليب تعليم متنوعة ما بين التعليم في الغرف الصفية والتعلم المدمج الذي يمزج ما بين التعلم الصفي والإلكتروني والورش الافتراضية المباشرة، جميعها تقدم من خلال بيئة تعليمية تفاعلية لتقديم المعرفة وممارسة المهارات المنقذة للحياة والحفاظ عليها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما يتم استخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك التعلم القائم على المحاكاة على مجموعة متنوعة من سيناريوهات الخدمات الطبية الطارئة، وأجهزة التغذية الراجعة في الوقت الفعلي التوجيهي، والتعليم الإلكتروني، والتعليم الافتراضي، والتحقق من المهارات عن بُعد لدعم أهداف التعلم والدورات التدريبية.

الدورات التدريبية

ويوفر الإسعاف الوطني دورات تدريبية وجلسات تعليمية متنوعة في أماكن العمل متاحة للمؤسسات في جميع أنحاء الدولة، حيث يتم توعية الموظفين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة للتعامل مع حالات الطوارئ وحالات الحوادث في مواقع العمل مما يمنح المؤسسات الضمان الأفضل في التدريب.

كما يستطيع الإسعاف الوطني تلبية احتياجات التدريب المختصة بالسلامة والإسعافات الأولية في المؤسسات من خلال توفير خيارات مرنة ومريحة للحصول على الشهادات الدولية المعنية في هذا المجال. ويمكن للإسعاف الوطني تزويد كوادر العمل بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث والإصابات في أماكن العمل، من خلال أساليب متنوعة من التعليم بما يشمل المحاضرات والتدريبات العملية في المواقع والتعلم المدمج أو الجلسات الافتراضية المباشرة.

ويمكن للإسعاف الوطني تصميم برنامج مخصص وفق الاحتياج للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، بما في ذلك التدرب على استخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية لإعادة نبض القلب (AED) وتفعيله في أماكن العمل، وتوفير الاستجابة الطبية الطارئة، وتقديم دورات سلامة مشغلي المركبات في حالات الطوارئ، وغيرها من التدريبات للمؤسسات.

الاستجابة الطبية

ويقدم الإسعاف الوطني للأفراد حزمة متنوعة من التدريبات تتضمن دورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR) واستخدام جهاز صدمات القلب الكهربائية لإعادة نبض القلب (AED)، والاستجابة الطبية الطارئة (المستجيب الأول)، وبرامج فريق الاستجابة المجتمعية للطوارئ. كما يوفر الإسعاف الوطني خيارات تدريب شخصية ومريحة للتعليم المدمج. فمن خلال التعليم المدمج، يمكن للمتدربين إكمال متطلبات الجلسة إلكترونياً عبر الإنترنت وفقاً للوقت المناسب لهم، بينما يتم تقييم مهاراتهم العملية، من خلال حضور جلسة قصيرة في أحد مواقع التدريب الخاصة بالإسعاف الوطني.

التوعية المجتمعية

ويتخطى التزام الإسعاف الوطني تجاه المجتمع دوره الأساسي المتمثل في إنقاذ الأرواح في المجتمعات التي يخدمها، حيث يتمثل أحد الأدوار المهمة لقسم التعليم والتدريب لديه في توفير التوعية المستمرة للمجتمع.

الطوارئ الطبية

تهدف مشاريع خدمات الطوارئ الطبية إلى تحقيق تحسن مستمر في خدمات الطوارئ في المجتمعات والبيئات المختلفة، من خلال مراجعة المعايير الحالية ووضع معايير جديدة واستخدام تقنيات جديدة. تتضمن العملية أيضاً تحديد الحالات والظروف عالية الخطورة ووضع الاستراتيجيات الوقائية المناسبة لها. ويؤدي تطبيق هذه المعايير والاستراتيجيات إلى تعزيز سلامة الناس ووقايتهم من المخاطر.