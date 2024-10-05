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علوم الدار

الإمارات: إعلاء قيم التسامح في مواجهة التطرف والكراهية

سالم النيادي خلال المشاركة في المؤتمر (وام)
6 أكتوبر 2024 01:23

باريس (وام)

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شارك الدكتور سالم النيادي، سفير الدولة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، في أعمال الدورة الـ45 للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية، حيث تشارك دولة الإمارات بصفتها عضواً مشاركاً في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
وقال الدكتور سالم النيادي، في كلمة له خلال المؤتمر: «في ظل ما يمر به العالم اليوم من منعطفات مفصلية وتحديات جسيمة، تؤمن دولة الإمارات بأهمية مضاعفة الجهود لتعميق منظومة العمل المشترك باعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى التضامن والتكامل بين دولنا، لا سيما في المجال الاقتصادي بما يعود بالفائدة والمنفعة على شعوبنا، ويساهم في بناء مستقبل مزدهر ومشرق ومستدام للأجيال القادمة».
وأضاف: «تشدد دولة الإمارات على أهمية إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومواجهة التطرف وخطاب الكراهية والتعصب والعنصرية باعتبارها مؤججة للصراعات، وضرورة تعزيز القيم الإنسانية المشتركة القائمة على احترام التنوع الثقافي واللغوي التي تسهم مجتمعة في إرساء الاستقرار وخفض التصعيد، وتعزيز الأمن وبناء السلام بما يفتح آفاقاً للحوار ومد الجسور».
المساعدات الإنسانية
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، أكد أن دولة الإمارات، وبتوجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على مواصلة العمل الإنساني للتخفيف عن الشعوب في أوقات الأزمات، وعملت على مضاعفة جهودها وتسخير الإمكانيات كافة من أجل مد يد العون والمساعدة في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما في الفضاء الناطق بالفرنسية، وكان آخرها تقديم شحنات لقاحات لخمس دول أفريقية لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس جدري القردة.

الإمارات
المنظمة الدولية للفرنكوفونية
خطاب الكراهية
التطرف
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