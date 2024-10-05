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علوم الدار

«تريندز»: المعلم الاستثمار الأهم في المجتمع

«تريندز»: المعلم الاستثمار الأهم في المجتمع
6 أكتوبر 2024 01:23

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن المعلم هو الاستثمار الأهم في أي مجتمع، وهو ليس مجرد ناقل للمعرفة، بل هو مهندس الأفكار وباني الشخصيات، ودوره يتجاوز حدود الصفوف الدراسية ليصل إلى صميم المجتمع، حيث يساهم في تشكيل قيم الأجيال وتوجيههم نحو المستقبل.
وأضاف: «أولت دولة الإمارات العربية المتحدة المعلم اهتماماً بالغاً، وذلك إيماناً منها بدوره المحوري في تحقيق رؤيتها للمستقبل، وما قرار وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد 28 من فبراير كل عام، يوماً إماراتياً للتعليم، إلا تجسيد لمدى تقدير القيادة الإماراتية لدور المعلم، وحرصها على تمكينه، وتوفير أفضل الظروف لممارسة مهنته النبيلة، كما أن (جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم) تعد نموذجاً يحتذى به في تقدير المعلمين وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد».
ولفت إلى أن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، من خلال أبحاثه ودراساته، يسعى إلى تسليط الضوء على أهمية المعلم، واقتراح الحلول الكفيلة بتمكينه، وقد أظهرت دراسات المركز، أن المعلم يحتاج إلى بيئة داعمة تمكنه من الابتكار والتطوير، وتزويده بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وشدد على أهمية توفير برامج تدريبية مستمرة، تتضمن أحدث الأساليب التدريسية، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز الكفاءات في مجال القيادة التربوية.
وطالب بدعم البحث العلمي في مجال التربية، وتشجيع المعلمين على المشاركة في الأبحاث التربوية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية، وتبادل الخبرات والمعارف بين المدارس، والجامعات، والمؤسسات البحثية، وتطوير المناهج الدراسية، بحيث تكون متوافقة مع متطلبات العصر، وتشجع على التفكير النقدي والإبداع.

يوم المعلم العالمي
محمد عبدالله العلي
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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