شرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول يكرمان المعلمين

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبنك أبوظبي الأول، المعلمين المتميزين، في مدرسة مبارك بن محمد الثانوية، ومدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي، بمناسبة «يوم المعلم العالمي»، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، تقديراً لعطاءاتهم العظيمة، في بناء الأجيال بالعلم، والمعرفة، والقيم، ورفع مستوى وعيهم في شتى مجالات الحياة.

وقدم بنك أبوظبي الأول، وبمشاركة دورية السعادة، الهدايا وشهادات الشكر، والتقدير للمعلمين المتميزين، في أجواء احتفالية سادتها البهجة والسعادة والإشادة بجهود المعلمين، ورسالتهم النبيلة في تربية، وتعليم الأجيال، ليكونوا متسلحين بالمعرفة، والقيم، والصفات القيادية، التي تمكنهم من الإسهام بشكل فعال في تنمية أوطانهم.

وثمّن المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي -في كلمة ألقاها بالحفل- اهتمام ودعم القيادة الرشيدة، ورعايتها للمعلم، ورسالته النبيلة، التي تسهم في الاستثمار بتعليم الأبناء بالشكل الأمثل، وتطويرها، وتوجيهها في الاتجاه الصحيح نحو مستقبلٍ واعدٍ وقائم على أسس العلم والمعرفة.

وأضاف: «من حق المعلمين أن يشعروا بالسعادة، والاعتزاز، بتخصيص يوم 28 من شهر فبراير سنوياً، ليكون (اليوم الإماراتي للتعليم) إلى جانب احتفاليتهم السنوية المميزة بيوم المعلم العالمي، تأكيداً لمكانة التعليم في رؤية الإمارات التنموية، وعرفاناً وتقديراً لكل القائمين على المنظومة التعليمية، والتي عززت مقومات النجاح، والتطور، لترسيخ ركائز التعليم، ومواصلة إعلاء مكانته الكبيرة، وفي جميع مراحل تقدم وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها».

وأكدت مروة آل رحمة، نائب الرئيس، رئيس قسم المبادرات المجتمعية في بنك أبوظبي الأول، الحرص على التعاون مع شرطة أبوظبي، والشركاء من مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ المبادرات النبيلة، ومن أبرزها مبادرة إسعاد المعلمين في يومهم العالمي، الذي نعتز به جميعاً، لافتة إلى أن المعلم يبقى دائماً رمزاً نتفاخر به ونبراساً يضيء لنا دروب المعرفة والتعلم، فهو يؤدي رسالته بكل اعتزاز من خلال مهنة المعلم، والتي تعتبر من أسمى المهن الأخلاقية والتعليمية.