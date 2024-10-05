«الأرصاد»: حالة جوية من اليوم إلى الأربعاء

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة خلال الأيام المقبلة بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز، في تقرير له عن الحالة الجوية خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء، أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، وآخر علوي من الجنوب، وكذلك بامتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

كما توقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويشهد طقس اليوم احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

كما يشهد الطقس من يوم الاثنين إلى الأربعاء تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية والشمالية وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً ويصاحبها البرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة إلى البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.