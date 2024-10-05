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علوم الدار

«مفاتيح الأسرة السعيدة» في جلسة حوارية بالعين

«مفاتيح الأسرة السعيدة» في جلسة حوارية بالعين
6 أكتوبر 2024 01:23

العين (وام)

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شارك وفد من إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان ضمن برنامج (مفاتيح الأسرة السعيدة) ومبادرة مديم.. في جلسة حوارية بالعين تم خلالها إلقاء الضوء على نموذج مِديم للأعراس.
ويستهدف نموذج مِديم للأعراس توجيه الشباب المقبلين على الزواج للابتعاد عن الإسراف في الأعراس واعتماد البساطة والحفاظ على التقاليد الأصيلة لحفلات الزفاف.
عقدت الجلسة الحوارية الأولى بمقر مجلس منازف في مدينة العين بتوجيهات الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس الإدارة، في إطار دعم الشباب عبر برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة». ومثل المؤسسة الأمين العام للمؤسسات وعضوات المؤسسات وفريق بصمة خالدة.
وترأست الجلسة الحوارية الدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لمبادرة «مديم»، التي قدمت نبذة تعريفية عن المبادرة.

مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
جلسة حوارية
العين
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