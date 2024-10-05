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علوم الدار

«حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» تكرم الفائزين

راشد بن حمدان يتوسط المكرمين (وام)
6 أكتوبر 2024 01:23

باريس (وام)

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كرم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، الفائزين بجائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»، في دورتها الثامنة خلال احتفال أقيم في القاعة الرئيسة بمقر المنظمة بباريس مساء أمس. 
وحضر الاحتفال نخبة من المسؤولين والوفود الدائمة في منظمة اليونسكو. كما شهد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، والوفد المرافق، على هامش حفل التكريم، توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة ومنظمة اليونسكو، بشأن البرامج الموجهة لدعم المعلمين، والتي تنفذها المنظمة الدولية من خلال دعم صندوق حمدان اليونسكو.
وأعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم عن تقديره لمنظمة اليونسكو على دعمها المستمر في مجالات التربية، والعلم، والثقافة، ودورها البارز في تعزيز التعاون الدولي، من أجل تعزيز التعليم وتطوير التنوع الثقافي والابتكار البشري، مشيداً بالعلاقات الوثيقة التي تربط المنظمة الدولية، ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكّد أن التعليم استثمار في المستقبل، وأن مؤسسة حمدان أسهمت من خلال شراكتها مع اليونسكو، في نشر الممارسات التعليمية المتميزة، وتعزيز كفاءة المعلمين في أنحاء العالم. وهنأ الفائزين بالجائزة.

راشد بن حمدان
مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
اليونسكو
يوم المعلم العالمي
التعليم
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