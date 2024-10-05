الشيخة فاطمة: المعلمون حجر الأساس في بناء الوطن

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن المعلمين هم حجر الأساس لبناء الوطن، فبعلمهم وممارساتهم تقاس حضارات الأمم، ويزهو الوطن، وبجهدهم وإخلاصهم وعلى أياديهم تصنع أجيال الوطن.

وقالت سموها بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين «يسعدنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نحتفي بالمعلم والمعلمة، كونهم منارة العلم التي تضيء الطريق أمام الأجيال، ولدورهم البارز في التنشئة والتعليم وتنوير العقول، فهم حملة أمانة نهضة دولتنا الغالية ورفعتها ومكانتها بين الأمم».

وأضافت سموها «سنبقى ممتنين لكل معلم ومعلمة، لقد أحدثتم فرقاً كبيراً في حياة أبنائنا، وشكراً دائماً لكم».