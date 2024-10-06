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علوم الدار

جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

الأرصاد
6 أكتوبر 2024 08:30

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم. 

وأكد المركز الوطني للأرصاد، عبر حسابه في منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 17.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جبل جيس
درجات الحرارة
الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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