الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد": فرصة تكوّن سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح

أرشيفية
6 أكتوبر 2024 13:05

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز عبر حسابه في منصة إكس:"فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 20:00 الأحد 06/10/2024".

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يطلق برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في الدولة
فيضانات قوية تجتاح بنجلاديش

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
علوم الدار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
اليوم 13:56
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
علوم الدار
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
اليوم 13:42
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
علوم الدار
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
اليوم 13:41
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
الرياضة
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
اليوم 13:40
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
الرياضة
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©