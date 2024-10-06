"الأرصاد": فرصة تكوّن سحب ركامية تصحبها أمطار ورياح

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون هناك فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار.
وأوضح المركز عبر حسابه في منصة إكس:"فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 20:00 الأحد 06/10/2024".
فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار، وتصل سرعتها 50 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وذلك من الساعة 13:00 حتى الساعة 20:00 الأحد 06/10/2024. pic.twitter.com/yZmcbyAL6X— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 6, 2024