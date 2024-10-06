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علوم الدار

محمد بن راشد يطلق برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في الدولة

محمد بن راشد يطلق برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في الدولة
6 أكتوبر 2024 13:13

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات.. وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"الإخوة والأخوات .. نطلق اليوم برنامجاً وطنياً لتنشيط وتحفيز القطاع الزراعي في دولة الإمارات .. وذلك ضمن اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء بمزارع المرموم … البرنامج الوطني "إزرع الإمارات" هدفه مواصلة إرث زايد رحمه الله ووصيته في تشجير وتخضير وتعمير أرض الإمارات بالزراعة .. البرنامج الوطني هدفه نشر ثقافة الزراعة في كل مدرسة وبيت .. وفي أجيالنا الجديدة ".

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وضاف سوم:"برنامج "إزرع الإمارات " هدفه رفع أمننا الغذائي .. وتطوير تقنياتنا الزراعية .. وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في بلادنا لضمان استدامتها .. وضمن هذا البرنامج اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المركز الزراعي الوطني .. والذي سيكون محركاً رئيسياً لهذا القطاع خلال الفترة القادمة .. عبر دعم القطاع فنياً وتقنياً .. وبناء شراكات .. وتأسيس مبادرات ومؤسسات .. ودعم المنتجات".

وأكد سموه:" زراعة الإمارات هي وصية زايد .. وهي ضمان وأمان .. وهي استدامة وعمران لهذه الأرض الطيبة وترابها الذي نعشقه .. وندعو الجميع للمشاركة في هذا المشروع الوطني عبر الأفكار والمشاريع والمبادرات ونشر ثقافة الزراعة وغرس بذرة اليوم ستنعم به الأجيال القادمة بإذن الله"

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القطاع الزراعي
الإمارات
الشيخ زايد
محمد بن راشد
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