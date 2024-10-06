معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية

تنطلق يوم غد الإثنين، النسخة السادسة من معرض "إثراء" للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة، بهدف التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة.

ويقام المعرض يومي 7 و8 أكتوبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة بمشاركة أكثر من 100 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، ويستهدف توفير ما يزيد على 700 فرصة عمل في متناول الشباب والشابات من حملة مؤهل الثانوية العامة والبكالوريوس ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي المعرض في نسخته السادسة ضمن مبادرة "إثراء" الهادفة إلى دعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني عبر توفير 9375 وظيفة بحلول عامي 2026-2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وإشراكهم في تعزيز مسارات رسم المستقبل في هذه القطاعات الحيوية للاقتصاد، وتعزيز مكانة الشباب والاستثمار في طاقاتهم العملية باعتبارهم العنصر الرئيس في التنمية المستدامة.