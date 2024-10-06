الأحد 6 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
6 أكتوبر 2024 13:41

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أهمية التعريف بإعاقة الشلل الدماغي، والتوعية بأسبابها وطرق منع حدوثها، والتعريف بقدرات الطلاب أصحاب الهمم المصابين بها، ووسائل تأهيلهم، وتوجيه وسائل الإعلام المختلفة لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص من فئة الشلل الدماغي الأساسية؛ الصّحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية.

وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، إنها تعمل لتعزيز حياة الأشخاص من مختلف فئات أصحاب الهمم لاسيما ذوي الشلل الدماغي، وتعزيز الوعي حول كيفية التعامل معهم، وتمكينهم من القيام بدور فاعل وإيجابي في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال تطبيق أحدث النظريات العالمية والمبادرات المبتكرة لتأهيلهم بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية، واستخدام أفضل برامج الرعاية والتأهيل المطبقة في دول العالم المتقدمة في هذا المجال، وتبنيها في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة للمؤسسة.

أخبار ذات صلة
"زايد العليا" و"تريندز" يعززان التعاون البحثي لتحسين حياة أصحاب الهمم
مؤسسة زايد العليا تفتتح أول صالة عرض تفاعلية لأصحاب الهمم في الشرق الأوسط

وأشار إلى أهمية اليوم العالمي للشلل الدماغي، الذي يصادف السادس من أكتوبر من كل عام، للتذكير بالتحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد وأهمية توفير الدعم اللازم لهم، مؤكداً مواصلة العمل لتطوير الخدمات التي تقدم للفئات المشمولة برعاية المؤسسة ومنهم ذوو الشلل الدماغي لتأهيلهم وتدريبهم، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ليتمتعوا بخدمات الرعاية بمستويات عالمية، والسعي لتوفير فرص العمل المناسبة لهم والاستفادة من طاقاتهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

المصدر: وام
الشلل الدماغي
زايد العليا
آخر الأخبار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
علوم الدار
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031
اليوم 13:56
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
علوم الدار
معرض "إثراء" للتوظيف بالشارقة يشهد مشاركة 100 جهة ومؤسسة مالية
اليوم 13:42
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
علوم الدار
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للشلل الدماغي
اليوم 13:41
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
الرياضة
أنشيلوتي يتحسر على «الإصابة البالغة»
اليوم 13:40
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
الرياضة
ميسي يُقرِّب إنتر ميامي من رقم قياسي
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©