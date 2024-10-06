برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء، واستعرض خلاله مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وأهم النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة إكس.

واطلع سموه على مستجدات مشروع المواقع المهمة للتنوّع البيولوجي في الدولة، والذي يهدف إلى تحديد المواقع المهمة للتنوع البيولوجي وفق المعايير العالمية وتطوير خرائط جغرافية لحدود المناطق الهامة للتنوّع البيولوجي.

وشهدت أجندة الاجتماع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع موريشيوس وانضمام الدولة إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية ومجلس القطب الشمالي والموافقة على توقيع 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، واستضافة 5 أحداث دولية.

وأطلق البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يتضمن تحت مظلته مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي والذاتي المنزلي لأهم المنتجات الزراعية، وتوسيع الرقعة الخضراء في الدولة.