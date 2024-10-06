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علوم الدار

هطول أمطار الخير على مناطق متفرقة بالدولة

أرشيفية
6 أكتوبر 2024 15:43

شهدت بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة هطول أمطار مختلفة الشدة.وهطلت في رأس الخيمة والفجيرة أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة. وفق المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر الدولة خلال الفترة من الأحد إلى الأربعاء، بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وأوضح المركز، أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي، وآخر علوي من الجنوب، وكذلك بامتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار.

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ودعا المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه في منصة إكس إلى توخي الحذر عند سقوط الأمطار وجريان الأودية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
أمطار
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