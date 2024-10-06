رئيس الدولة يصل إلى الأردن في زيارة عمل

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في زيارة عمل.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه، لدى وصوله مطار السرب الملكي «ماركا»، صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن، وعدد من كبار المسؤولين.

تأتي زيارة سموه في إطار الزيارات المتبادلة التي يقوم بها الجانبان لتعزيز العلاقات الأخوية وبناء شراكات استراتيجية تلبي تطلعات شعبيهما نحو مستقبل أكثر نماء وازدهاراً، بجانب الحرص المشترك على مواصلة التشاور الأخوي في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

يرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والمستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة الدولة في عمان، وعدد من كبار المسؤولين.