فرصة سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كم/س تصل إلى 60 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 47 :14 والمد الثاني عند الساعة 59: 03، والجزر الأول عند الساعة 28: 08 والجزر الثاني عند الساعة 21:50.

بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الثاني عند الساعة 00:57، والجزر الأول عند الساعة 17:51.