الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج

ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج
6 أكتوبر 2024 20:51

وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، إلى العاصمة أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج الصديقة يلتقي خلالها الأمير هاكون ماغنوس، ولي عهد مملكة النرويج ومعالي يوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي لبحث سُبل تعزيز العلاقات الإماراتية النرويجية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: الاستثمار في الابتكار والمعرفة ركيزة التنمية المستدامة
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية لمملكة النرويج

يُرافق سموّه، خلال الزيارة، وفد رسمي يضم معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورزان خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطبيعة - ديوان الرئاسة وفاطمة خميس المزروعي سفيرة الدولة لدى مملكة النرويج.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي
النرويج
زيارة رسمية
آخر الأخبار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية
اليوم 22:06
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
علوم الدار
حمدان بن محمد يغادر الكويت في ختام زيارة رسمية
اليوم 22:03
ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
علوم الدار
ولي العهد السعودي يطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
اليوم 22:01
حمدان بن محمد يبحث مع فهد يوسف الصباح سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت
علوم الدار
حمدان بن محمد يبحث مع فهد يوسف الصباح سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت
اليوم 21:49
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي
علوم الدار
حمدان بن محمد يلتقي رئيس مجلس الوزراء الكويتي
اليوم 21:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©