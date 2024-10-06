جامعة حمدان بن محمد الذكية تُكرِّم الدارسين المتفوقين

دبي (الاتحاد)

احتفت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالدارسين المتفوقين، للفصل الدراسي ربيع 2024، وذلك بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، والبروفيسور نبيل بيضون، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لقطاع تطوير الدارسين، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة علاقات الدارسين لتكريم طلبة لائحة شرف الجامعة على التميز الأكاديمي للدارسين في كليات الجامعة، وضمت قائمة المتفوقين لفصل الربيع 79 دارساً في كل من الدراسات الجامعية والدراسات العليا من مختلف البرامج، بما في ذلك 60 دارساً من إدارة الأعمال والجودة، و18 دارساً من الدراسات الصحية والبيئية، ودارس من التعليم الإلكتروني.