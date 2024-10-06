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علوم الدار

بلدية دبي تحصد جائزتين لـ«مجلس التعاون للعمل البلدي»

بلدية دبي
7 أكتوبر 2024 00:19

الرياض (وام)
حصدت بلدية دبي جائزة المركز الثاني ضمن «فئات جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي عن مشروع المراكز المجتمعية لفرز وتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير وجائزة المركز الخامس عن مشروع مركز تجميع المواد القابلة لإعادة التدوير لأصحاب الهمم.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي انطلقت في الرياض الأحد وتنظمها وزارة البلديات والإسكان السعودية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على مدى 3 أيام.
فيما حققت وزارة البلديات والإسكان السعودية جوائز المركز الأول عن مشروع أثر الدور المجتمعي في معالجة برنامج التشوه البصري ومنجزات البرنامج وتأثيرها الإيجابي على المجتمع، والمركز الثالث عن مشروع الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي «مبادرة أساسها أنت» والمركز الرابع عن مشروع الشراكة المجتمعية في منظومة العمل البلدي «مبادرة مجتمع مساهم».
بينما حصلت وزارة البلدية في دولة قطر على المركز الخامس «مكرر» عن المشاريع المجتمعية في القطاع البلدي بمدينة الدوحة.

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