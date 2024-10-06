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علوم الدار

«البلديات والنقل» تستكمل تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي

«البلديات والنقل» تستكمل تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية داخل جزيرة أبوظبي
7 أكتوبر 2024 01:15

هالة الخياط (أبوظبي) 
تواصل دائرة البلديات والنقل تنفيذ شبكة مسارات الدراجات الهوائية بمراحل جديدة داخل جزيرة أبوظبي، مستهدفة مناطق ممتدة على طول شارع الشيخ راشد بن سعيد وفي تقاطعات متعددة، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسارات الرياضية، وتعزيز معايير جودة الحياة.
وتسعى الدائرة من خلال هذه المشاريع إلى تنفيذ خطتها باستكمال المسارات ليصل طولها إلى 1266 كم داخل جزيرة أبوظبي، والمتوقع اكتمالها في 2028.  وتهدف الدائرة من خلال مشروع شبكة مسارات الدراجات الهوائية إلى تعزيز الترابط العمراني والاستدامة، من خلال توفير شبكة دراجات هوائية أكثر توسعاً في الإمارة، والتي من المتوقع أن تحدث تطوراً في التنقل الحضري والاستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير بيئة أكثر أماناً، مع تعزيز معايير سهولة الوصول، وليصبح ركوب الدراجات وسيلة النقل المفضلة للجميع بمختلف الفئات والأعمار.  وتعزز إمارة أبوظبي معايير جودة الحياة الصحية، من خلال توفيرها مسارات آمنة للدراجات الهوائية، وتوسيع خريطة المرافق الرياضية والترفيهية بمواصفات عالمية تحقق الرضا التام لدى المجتمع، وتسهم في التشجيع على ممارسة الرياضات المختلفة. 

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وشهد العام الماضي إطلاق دائرة البلديات والنقل إحدى أبرز استراتيجيات ركوب الدراجات الهوائية في المنطقة، كما طبقت مجموعة من المتطلبات واللوائح على مر الأعوام الماضية لدعم راكبي الدراجات الهوائية أثناء السفر الآمن على الطرق، ورفع الوعي العام في الوقت نفسه لاعتمادها وسيلة للتنقل وليس فقط للترفيه والنشاط الرياضي.  ويعمل «أبوظبي للتنقل» بشكل وثيق مع شرطة أبوظبي والشركاء الحكوميين والقطاع الخاص لتطوير مواصفات أكثر تقدماً تحمي السائقين ومستخدمي الطريق، ولاستثمار المزيد في البنية التحتية لركوب الدراجات، بما في ذلك توفير العديد من المسارات الآمنة والمخصصة لركوب الدراجات في إمارة أبوظبي. 
وأطلقت الدائرة مبادرة «بايك أبوظبي»، وهي منصة تمكينية جديدة مصممة لتعزيز مجتمع راكبي الدراجات النابض بالحياة في جميع أنحاء الإمارة، ومن خلال هذه المبادرة تم تنفيذ تحسينات في البنية التحتية الخاصة بمشاريع الدراجات الهوائية، بما في ذلك توسيع شبكة الدراجات الهوائية في الإمارة، بما يرسخ مكانتها على المستوى العالمي في مجال رياضة ركوب الدراجات الهوائية، باعتبارها النشاط الذي يجمع بين التنقل والصحة والترفيه والرياضة.

دائرة البلديات والنقل
الدراجات الهوائية
شارع الشيخ راشد بن سعيد
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