أمطار على الدولة .. و«الأرصاد» يحذر من ارتياد الأودية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت ‏فرصة تكوّن سحب ركامية تصاحبها رياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً مثيرة للغبار، تصل 50 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجمهور من ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه، وحث على القيادة بحذر أثناء هطول الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة.

ووفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد، تشهد الدولة حالة جوية خلال الفترة من الأحد 06 أكتوبر إلى الأربعاء 09 أكتوبر 2024، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب، وكذلك امتداد منخفض علوي آخر من الشمال، معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.

ولفت تقرير للمركز إلى أن وجود الجبال شرقاً، يؤدي إلى تكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار.

والطقس يشهد احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية شرقاً، قد يصاحبها سقوط أمطار.

ويشهد الطقس من يوم الاثنين إلى الأربعاء تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً ويصاحبها البرق والرعد.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وبالنسبة إلى البحر، يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

ووفقاً لتقرير السمات المناخية لشهر أكتوبر الذي يعتبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، تتميز هذه الفترة عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة، خاصة خلال النصف الثاني، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

كما يتراجع منخفض الهند الموسمي تدريجياً، خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد المنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب، تزداد كميات السحب وتتكون، خاصة المناطق الشرقية من الدولة، مع احتمال سقوط أمطار.