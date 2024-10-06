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علوم الدار

«الفاو»: «ازرع الإمارات» يعزز مكانة الدولة في الزراعة المستدامة

«الفاو»: «ازرع الإمارات» يعزز مكانة الدولة في الزراعة المستدامة
7 أكتوبر 2024 01:15

أبوظبي (وام)

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أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، دعمها الكامل للبرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.
وقالت «الفاو» في بيان، أمس، إن البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية الزراعية وتحسين الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد. وأضافت، أن البرنامج يتماشى مع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تعزيز ثقافة الزراعة في المنازل والمدارس، كما يسعى هذا النهج المستقبلي إلى إشراك الأجيال الشابة في ممارسات مستدامة لضمان مستقبل غذائي آمن للجميع. وأوضحت أن إنشاء المركز الزراعي الوطني يُعتبر حجر الزاوية في هذه المبادرة، حيث يهدف إلى تعزيز الابتكار وبناء شراكات حيوية ضمن القطاع الزراعي، وسيركز المركز على تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامتها، ويدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، مما يعزز مكانة الدولة كقائد إقليمي في مجال الزراعة المستدامة. 
وأكد كيان أكرم جاف، رئيس بعثة المكتب الإقليمي الفرعي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، أن مبادرة «ازرع الإمارات» خطوة حيوية نحو ضمان الأمن الغذائي، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في المنطقة.
وقال «نحن نثمن التزام القيادة الإماراتية بتطوير قطاع زراعي قوي لا يقتصر على إطعام شعبها فحسب، بل يسهم أيضاً في جهود الاستدامة العالمية، ونتطلع بشغف إلى النتائج الإيجابية التي سيحققها هذا البرنامج».
وأشار إلى أن البرنامج لا يلبي احتياجات الأمن الغذائي الفورية فحسب، بل يضع دولة الإمارات أيضاً في مقدمة الدول التي تتبنى ممارسات زراعية مستدامة في المنطقة. وأضاف أن المستهدفات الطموحة للمركز الزراعي الوطني، مثل زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20% وزيادة المزارع العضوية بنسبة 25%، تعكس التزام الإمارات بتعزيز الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأعلن استعداد منظمة «الفاو» لتقديم الدعم من خلال توفير الخبرات الفنية، وبرامج بناء القدرات، وتيسير تبادل المعرفة لدعم التنفيذ الناجح لمبادرة «ازرع الإمارات».

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