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علوم الدار

إرشادات للسلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة في إمارة أبوظبي

تنبيهات السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة في إمارة أبوظبي
7 أكتوبر 2024 09:15

دعا الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي، عبر حسابه في منصة إكس، الجمهور إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي.

وقال في تدوينة :"لضمان السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة التي تشهدها مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توفر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية، وتثبيت الأدوات والمعدات الخارجية القابلة للتطاير.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي
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تنبيهات السلامة خلال الأحوال الجوية المتقلبة في إمارة أبوظبي
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