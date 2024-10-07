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علوم الدار

سيف بن زايد: حكمة رئيس الدولة تؤكد مكانة الإمارات الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية

سيف بن زايد: حكمة رئيس الدولة تؤكد مكانة الإمارات الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية
7 أكتوبر 2024 11:28

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أن حكمة رئيس الدولة تؤكد مكانة الإمارات الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية.


وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «في ظل ما يشهده العالم من تحولاتٍ جيوسياسية وتحدياتٍ راهنة، تتجلى حكمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدةً مكانة الإمارات الفاعلة والمؤثرة على الساحة الدولية، فالزيارات المتتالية لسموّه إلى الولايات المتحدة الأميركية وصربيا ومصر والأردن، ليست مجرد لقاءات دبلوماسية عابرة، بل هي خطوات استراتيجية تعمّق علاقات التعاون وتوسع دائرة التحالفات الدولية، ضمن مساعي سموه إلى تحقيق توازنٍ دولي يخدم المصالح الوطنية ويدعم الاستقرار الإقليمي. القيادة الرشيدة لسيدي رئيس الدولة ورؤيته الاستشرافية، تعكس التزامه بتأمين مستقبل مشرق للوطن، وتعزيز دوره كمحور أساسي في صياغة السياسات الدولية، لتتجلى قدرته على توجيه الأحداث نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، مما يؤكد مكانة الوطن كفاعلٍ رئيسي على المسرح العالمي.
حفظ الله سيدي رئيس الدولة، وحفظ الله الإمارات».


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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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