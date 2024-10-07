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تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
7 أكتوبر 2024 12:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس اليوم، وذلك عبر حسابه في منصة إكس.

وأوضح "الوطني للأرصاد" عن فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، تصل سرعتها إلى 60 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 12:00 حتى الساعة 21:00.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
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