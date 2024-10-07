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علوم الدار

حمدان بن زايد: حملة "الإمارات معك يا لبنان" تأتي في إطار مبادرات رئيس الدولة المستمرة تجاه الأشقاء في لبنان

حمدان بن زايد
7 أكتوبر 2024 12:26

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن حملة "الإمارات معك يا لبنان" التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب اللبناني، تأتي في إطار مبادرات سموه المستمرة تجاه الأشقاء في لبنان.

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وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»:"حملة "الإمارات معك يا لبنان" التي وجه بإطلاقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب اللبناني، تأتي في إطار مبادرات سموه المستمرة تجاه الأشقاء في لبنان، ومن شأنها إحداث الفرق المطلوب في الجهود الإغاثية على الساحة اللبنانية، وتعزيز مجالات الاستجابة الإنسانية لصالح المتأثرين من الأوضاع الراهنة هناك".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
لبنان
الإمارات
حمدان بن زايد
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