شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للسائقين في مدينة العين

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.وقالت، في منشور على منصة "إكس":"شرطة أبوظبي⁩ تدعو السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

#عاجل⁩ | #تنبيه #العين #شرطةأبوظبي⁩ تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. pic.twitter.com/ZnjsrkDoJL — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) October 7, 2024