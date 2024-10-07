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شرطة أبوظبي توجه تنبيهاً للسائقين في مدينة العين

شرطة أبوظبي
7 أكتوبر 2024 13:53

دعت شرطة أبوظبي، اليوم، السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.وقالت، في منشور على منصة "إكس":"شرطة أبوظبي⁩ تدعو السائقين في مدينة العين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مدينة العين
السائقين
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