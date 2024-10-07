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شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة بحذر في الأحوال الجوية المتقلبة

شرطة أبوظبي تدعو إلى القيادة بحذر في الأحوال الجوية المتقلبة
7 أكتوبر 2024 14:04

دعت مديرية المرور والدوريات الآمنية بشرطة أبوظبي السائقين بالالتزام بالقيادة الأمنة وبحذر وعدم الانشغال بغير الطريق وترك مسافة أمان كافية أثناء هطول الامطار والتقلبات الجوية.

وحثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة والانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

وأشارت أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
هطول الأمطار
شرطة أبوظبي
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