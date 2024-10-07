الإثنين 7 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تحذير من ارتياد الأودية وأمطار على مناطق بالدولة

تحذير من ارتياد الأودية وأمطار على مناطق بالدولة
7 أكتوبر 2024 14:50

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة
فيضانات في الهند وبنجلاديش تتسبب بمقتل 20 شخصاً

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة، والرياح القوية الهابطة، من السحب الركامية التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، كما يجب الابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وتجمع المياه. يأتي ذلك في ضوء هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة، إذ تهيأت فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً تصل سرعتها 60 كم/س على بعض المناطق الشرقية والشمالية وتمتد على المناطق الداخلية، مثيرة للغبار ناتج عن منخفض جوي من الشرق، تشهده الدولة، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ويسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وشمالاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان. ووفقاً لتقارير المتابعة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة خلال هذه الفترة بامتداد منخفض جوي سطحي وآخر علوي من الجنوب والشمال تصاحبه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا. وأوضح المركز أن الفترة الممتدة إلى الأربعاء، تتأثر الدولة خلالها بامتداد منخفض جوي سطحي، وآخر علوي من الجنوب، وكذلك بامتداد منخفض علوي آخر من الشمال معه كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية يصاحبها سقوط أمطار. كما توقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، ويشهد طقس اليوم احتمال تكون بعض السحب الركامية المحلية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار. كما يشهد الطقس من يوم الاثنين إلى الأربعاء تكون بعض السحب الركامية المحلية على المناطق الشرقية والشمالية، وقد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغزيرة أحياناً ويصاحبها البرق والرعد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وبالنسبة إلى البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإمارات
أمطار
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
حاكم الشارقة يستقبل فريقاً من خبراء الآثار الدوليين
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل فريقاً من خبراء الآثار الدوليين
اليوم 15:51
ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة
اليوم 15:45
بواقع 62 مرة.. هكذا يقع برشلونة في «المصيدة»!
الرياضة
بواقع 62 مرة.. هكذا يقع برشلونة في «المصيدة»!
اليوم 15:41
أبوظبي تجمع «الكأسيين التاريخين»
الرياضة
أبوظبي تجمع «الكأسيين التاريخين»
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©