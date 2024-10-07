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ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة

ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة
7 أكتوبر 2024 15:45

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نخبة من الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة، وذلك في إطار مشاركتهم في منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي والذي يقام على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى مملكة النرويج.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، مشيراً إلى أن الاستثمار في الابتكار والمعرفة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف سموّه أن تعزيز التعاون مع الشركات النرويجية في مختلف المجالات الحيوية سيسهم في فتح آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.

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يذكر أن منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي، الذي سيعقد اليوم في العاصمة أوسلو، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والنرويج، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التوجهات الاقتصادية القائمة على الابتكار والمعرفة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
ولي عهد أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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