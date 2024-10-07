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حاكم الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي

حاكم الشارقة يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة معهد الإمارات المالي
7 أكتوبر 2024 16:03

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح اليوم، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، وأعضاء المجلس، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

وأشاد سموه بجهود مجلس إدارة معهد الإمارات المالي ومتابعتهم الحثيثة، وخططهم التطويرية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة، إضافة إلى المبادرات التوظيفية ودعم ملف التوطين، ما ينعكس على تعزيز عجلة التنمية في المجتمع.

واستمع سموه إلى شرح حول البرامج التدريبية في مجال الخدمات المصرفية والمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمعهد، التي تهدف إلى تخريج طلاب وطالبات بمهارات عالية، تخدم القطاع المالي، بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

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كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة، على التقارير والإحصائيات الدورية، التي يصدرها المعهد، بهدف تهيئة الطلبة خريجي المعهد لسوق العمل، ووضع الخطط المستقبلية، بما يتلاءم مع التوجهات الحكومية، ورفع نسبة التوطين وجعل القطاع المصرفي بيئة جاذبة للطلبة الخريجين.

وأعرب معالي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي والوفد المرافق، عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة، على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير الذي يقدمه سموه، وتوجيهاته المستمرة التي تدعم استراتيجيات المعهد، وتساهم في تطوير القطاع المالي والمصرفي، متمنين لسموه دوام التوفيق وموفور الصحة.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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