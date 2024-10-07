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علوم الدار

«خليفة الإنسانية»: «الإمارات معك يا لبنان» تنطلق من قيم الرسالة الحضارية للدولة

«خليفة الإنسانية»: «الإمارات معك يا لبنان» تنطلق من قيم الرسالة الحضارية للدولة
7 أكتوبر 2024 16:27

أكد محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» تنطلق من قيم الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات الداعمة لاستقرار المجتمعات المتضررة والتخفيف عن الشعوب المتأثرة، وتعكس التزامها بمسؤولياتها الإنسانية تجاه الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي عموماً.


ووجه، بمناسبة إطلاق الحملة، الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، لحرصهم على تعزيز دور ومكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً، ودعمهم الكبير للمؤسسة.

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وأكد حرص دولة الإمارات على تقديم المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة وبكفاءة عالية لمختلف الدول والشعوب المتضررة إزاء الحروب والكوارث الطبيعة والأزمات، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الموقع الجغرافي. وأشار إلى أن حملة «الإمارات معك يا لبنان» تُترجم النهج الراسخ والاهتمام البالغ للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستجابة العاجلة لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة التي تمر بها المجتمعات والشعوب المتضررة ومنها الشعب اللبناني الشقيق، وهو ما يَنسجم مع إرث المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، القائم على مد يد العون والمساعدة والإغاثة للمتضررين والمتأثرين من الحروب والصراعات. وشدد الخوري على أن دولة الإمارات تأتي في طليعة دول العالم بمجال تقديم الدعم اللازم في هذا الشأن، مؤكداً وقوفها إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة في جميع الظروف، وتعكس حزمة المساعدات الإماراتية، المسؤولية الإنسانية التي تضطلع بها الدولة تجاه الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في الظروف الطارئة والمواقف الصعبة.

المصدر: وام
خليفة الإنسانية
الإمارات
لبنان
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