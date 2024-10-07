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علوم الدار

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مشاريع وبرامج حكومية

برئاسة منصور بن زايد.. «الوزاري للتنمية» يستعرض مشاريع وبرامج حكومية
7 أكتوبر 2024 18:46

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

جرى، خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة عدد من المشاريع والبرامج الحكومية.

‎تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المشاريع التطويرية المتعلقة بتعزيز كفاءة المالية العامة في الحكومة الاتحادية، واستعراض عدد من التقارير بشأن جاهزية المنظومة الرقمية في الدولة للتعامل مع بعض التحديات السيبرانية.

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وتطرق الاجتماع إلى نتائج تطبيق عدد من السياسات والبرامج الوطنية في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم العام والتنمية الصناعية بالدولة.‎

في الشؤون الحكومية، ناقش المجلس اللوائح التنظيمية والمالية والموارد البشرية المقترحة لعدد من الجهات الاتحادية، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والأحداث الدولية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
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