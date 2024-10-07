برنامج " ازرع الإمارات" يعزز نهج التنمية الزراعية المستدامة

جُهود دولة الإمارات في قطاعِ الزراعةِ مُتواصِلةٌ توجت بالبَرنامجُ الوَطني "ازرعْ الإمارات" الذي جاءَ ليُكمِلَ نَهجَ المَغفورِ لهُ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان طيَّبَ اللهُ ثَرَاهُ في الاهتمامِ بالزراعةِ.. ويُضافُ إلى عَددٍ كَبيرٍ من البَرامِجِ والحَملات المُختلفة التي تُنمِّي وتُطوِّرُ مجال الزراعة في الدولة.

بأيدٍ ماهرةٍ وتَوجيهاتٍ حَكيمةٍ، كانَت الإماراتُ ولاتزالُ تزرعُ وتنبضُ بالحياةِ دَومَاً.

الزراعة الأساسُ الصحيحُ لبُنيان صَحيح، تحوَّلَت عبرَها أرضُ الصَحراءِ القَاحلةِ إلى جَنَّةٍ خضراءَ تَزهو بثمارِ التَقدُّمِ الزِراعيِّ.

البرنامجُ الوطنيُ "ازرعْ الإمارات".. جاءَ كخُطوةٍ ضِمنَ الخُطى المُتتاليةِ لبِناءِ بِنيةٍ زِراعيةٍ مُستَدامةٍ في الدَولةِ.. كما يُعدُّ استكمالاً لمَسيرةِ المَغفورِ لهُ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان طيَّبَ اللهُ ثَراهُ في هذا الصدد، والذي طالَمَا آمنَ بالقِطاعِ الزِراعيِّ، وبَدأَ بهِ خُطواتِ إنشاءِ دولةِ الإمارات. القطاعُ الأهمُ في مَجالِ التغذيةِ والتعميرِ لكلِ ما يُمكِنُ أن يدعمَ الإنسانَ ويخدمُهُ.

جاءَ البرنامجُ بهدفهِ الأسمَى "مواصلةِ إرثِ زايد رحمهُ الله ووصيتِهِ في تشجيرِ وتَخضيرِ وتَعميرِ أرضِ الإمارات بالزِراعةِ.. البرنامجُ الوطنيُ هَدفُهُ نشرُ ثقافةِ الزراعةِ في كُلِ مَدرسةٍ وبَيتٍ.. وفي أجيالِنَا الجَديدةِ".

رفعُ أمنِنَا الغذائيِّ .. وتَطويرُ تِقنياتِنَا الزِراعيةِ.. وبناءُ شراكاتٍ جَديدةٍ مع القطاعِ الخَاص ونشرُ الرُقعةِ الخَضراءِ في دولةِ الإمارات لضمانِ استِدامَتِهَا.

تسعى الإماراتُ إلى تَعزيزِ دَورِ القطاعِ الزِراعيِّ في تَنويعِ الاقتصادِ الوَطنيِّ، فقد قدَّمَت الحُكومةُ العَديدَ من المُبادراتِ لدعمِ المُزارعينَ المَحليينَ، بِما في ذلكَ تَوفيرُ التَمويلِ والتَسهيلاتِ اللوجستيةِ، فَضلاً عن فتحِ أسواقٍ جَديدةٍ للمُنتَجاتِ الزِراعيةِ الإماراتيةِ في الدَاخلِ والخَارجِ. هذا الاهتمامُ المُتزايدُ بقِطاعِ الزِراعةِ يُسهِمُ في تحقيقِ رُؤيةِ الإمارات لمُستَقبلٍ مُستَدامٍ يَعتمدُ على التَنوُّعِ الاقتصاديِّ والابتكارِ التُكنولوجيِّ.

الزراعةُ المَائيةُ والزراعةُ الرأسيةُ أصبَحَت كالأجنحةِ التي رفَعَت الزراعةَ الإماراتيةَ إلى آفاقٍ جَديدةٍ، حيثُ تَتمايلُ النَباتاتُ على إيقاعِ تِقنياتٍ مُتطورةٍ، ويتنفسُ الوَطنُ من خِلالِ حُقولِهِ وأشجارهِ نَفحاتٍ من التقدمِ والابتكارِ.

هُنا، لم تعُد المياهُ مجردَ نَهرٍ يَنسابُ، بل أصبحَت قَطرةً تروي حياةً كاملةً وتزرعُ المستقبلَ في كُلِّ حَبةِ تُراب.

برنامج "ازرع الإمارات" يعزز نهج التنمية الزراعية المستدامة



تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/ar3SvctLBe — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) October 6, 2024