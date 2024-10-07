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شرطة رأس الخيمة تطلق مُبادرة «احذر الجرائم الإلكترونية»

شرطة رأس الخيمة تطلق مُبادرة "احذر الجرائم الإلكترونية"
7 أكتوبر 2024 21:34

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع شركائها، مُبادرة التوعية الأمنية تحت شعار (احذر الجرائم الإلكترونية) بهدف الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية الحديثة، والعمل على تضافر وتكامل الجهود بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع، للحد من انتشار النصب والاحتيال الإلكتروني في المجتمع، تطبيقاً لرسالة وزارة الداخلية، الرامية إلى العمل بفاعلية وكفاءة لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة.
وأوضح العقيد حمد عبد الله العوضي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، أن المُبادرة عبارة عن سلسلة جلسات حوارية ستعقد خلال البث المباشر في إذاعة رأس الخيمة، للتوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية، حيث سيتم من خلال هذه الجلسات استضافة المعنيين والمختصين في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، لمناقشة أبرز وأحدث أساليب وحيل الجرائم الإلكترونية.
سيتم فتح المجال لأفراد الجمهور للمشاركة، بالتجارب والآراء حول أساليب الجرائم الإلكترونية كما سيتم تخصيص وتقديم فقرة مسابقة ثقافية في ختام الجلسة الحوارية تدعم التوعية الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي لها.
وأشار إلى أن المُبادرة تستهدف توعية الجمهور بعدم الوقوع ضحية النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني مهما تعددت الحيل والأساليب الإجرامية عن طريق الروابط الإلكترونية أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، أو حتى عن طريق إعلانات الإنترنت أو الوظائف الوهمية.

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الجرائم الإلكترونية
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