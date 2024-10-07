«هيلث بلاس» و«كليفلاند كلينك» ينفذان إجراء لتجميد أنسجة المبيض

أبوظبي (الاتحاد)

نجح هيلث بلاس للإخصاب، المركز الشهير والرائد في تقديم علاجات الخصوبة، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وكلاهما ضمن مجموعة M42، بتنفيذ إجراء لتجميد أنسجة المبيض على إماراتية عازبة (32 عاماً) مصابة بمرض لمفوما هودجكين.

وقالت الدكتورة مونيكا تشاولا، المديرة الطبية في مركز هيلث بلاس للإخصاب: «لا شك أن نجاحنا بتنفيذ هذا الإجراء يمثل لحظة مهمة لنا جميعاً، لاسيما في ضوء ما شهدناه من مستويات تعاون بناء والتزام راسخ وخبرة عالية لضمان تحقيق النجاح، وتقديم علاج حفظ أنسجة المبيض الثوري القادر على تغيير حياة المريضة». وأضافت الدكتورة ماليني شارما، اختصاصية أمراض النساء بمعهد التخصصات الجراحية الدقيقة في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «يتوِّج هذا الإجراء لتجميد أنسجة المبيض نقلة نوعية في رعاية المرضى، إذ يقدم للسيدات اللاتي يخضعن لعلاج السرطان أملاً جديداً بالحفاظ على خصوبتهن والتخطيط لأسرة المستقبل بعد استكمال العلاج».

من جانبه، قال الدكتور وائل إسماعيل مدكور، استشاري أمراض النساء والتوليد والإخصاب والغدد الصماء التناسلية (أطفال الأنابيب) في مركز هيلث بلاس للإخصاب: «أصبحت إجراءات حفظ أنسجة المبيض وزراعتها خيارات مهمة للحفاظ على خصوبة السيدات البالغات المصابات بالسرطان، اللاتي يحتجن للبدء بتلقي العلاج الكيميائي بشكل عاجل».