«أمناء دبي للمساهمات المجتمعية»: ترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز دور القطاع الخاص

دبي (الاتحاد)

ناقش مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية خلال اجتماعه الأول الذي عُقد في مقر هيئة تنمية المجتمع في دبي، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام الهيئة، الدور الرئيسي الذي تضطلع به المؤسسة ومساهمتها في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية في دبي، وترسيخ العمل المجتمعي وتعزيز دور القطاع الخاص والأفراد في مجالات الخير والعطاء، وتشجيع مشاركة الجهات الحكومية والخاصة كافة، ورجال الأعمال المواطنين والمقيمين في دعم الحالات الإنسانية في الإمارة.

وأكدت معالي حصة بو حميد، خلال الاجتماع، أهمية دور المؤسسة في توحيد الجهود المؤسسية والفردية في سبيل مواصلة التنمية المجتمعية في إمارة دبي، وترسيخ مفاهيم التكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع بهدف توفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة والأكثر حاجة للدعم، كذلك ترسيخ دور الإمارة الريادي في مأسّسة العمل الإنساني.

وقالت معاليها: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصبحت دبي اليوم مثالاً يحتذى به في العمل على تلبية الاحتياجات المجتمعية وتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة».