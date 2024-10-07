شما بنت محمد تطلق «ابتسامة أمل»

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، مبادرة «ابتسامة أمل»، تزامناً مع اليوم العالمي للابتسامة، وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم النفسي للمرضى والأطفال في المستشفيات، والتخفيف عن أسرهم ورسم الابتسامة على وجوههم وتخفيف معاناتهم.

وشملت المبادرة زيارات ميدانية لمؤسسات صحية عدة في مدينة العين، منها مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، والمستشفى التشيكي للعلاج التأهيلي، ومستشفى «برجيل رويال».

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد: «إن المبادرة تعبّر عن اهتمام مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، بجميع أفراد المجتمع، خاصة المرضى والأطفال الذين يحتاجون إلى الدعم والتشجيع».