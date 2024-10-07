«إكسبو أصحاب الهمم» منصة استراتيجية لتعزيز الابتكار

آمنة الكتبي (دبي)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي بدورته السادسة بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة 250 عارضاً ومركزاً لإعادة التأهيل من 50 دولة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازات لا حصر لها في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم عبر تشريعات وسياسات وبرامج تضمن لهم فرصاً متساوية للاندماج في المجتمع، لافتاً إلى أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي يعكس التزام حكومتنا الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم وتهيئة الفرص لهم للعيش باستقلالية وتحسين جودة حياتهم.

وأشار سموه إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم فئة أصحاب الهمم ما يجعل الإمارات من بين أفضل الدول عالمياً في توفير بيئة ملائمة لأكثر من 1.3 مليار نسمة من أصحاب الهمم حول العالم.

ولفت سموه إلى أهمية استضافة هذا الحدث الفريد من نوعه في الشرق الأوسط، والذي يخدم أكثر من 50 مليون شخص من أصحاب الهمم في المنطقة، ويتيح لهم فرصة للتعرف على أحدث التقنيات والممارسات المساعدة في مجالات إعادة التأهيل.

وأوضح سموه أن المشاركة الواسعة في دورة المعرض الحالية توفر فرصة مهمة لتعزيز التواصل بين مجتمع أصحاب الهمم والعارضين الدوليين، مما يعزز من سمعة دبي ودولة الإمارات مركزاً دولياً لتقنيات المساعدة وتبادل الأفكار والرؤى لبناء مستقبل أفضل لهذه الشريحة وأسرهم.

من جهتها أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي أن الإدماج والتمكين جزء لا يتجزأ من ثقافة دولة الإمارات.. مشيرة إلى أن «إكسبو 2020 دبي» أرسى معايير جديدة لسهولة الوصول.

وأكدت أن مدينة إكسبو دبي ملتزمة بتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال البحث عن حلول مبتكرة تعزز المساواة في إتاحة الوصول للجميع بما في ذلك أصحاب الهمم. وقالت معاليها: إن التعاون مع الرواد والمبتكرين من جميع أنحاء العالم السبيل الأمثل للتقدم ونحن فخورون بأن نكون شركاء في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024.

وشهدت مشاركة الجهات الحكومية في معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024» في الدورة السادسة اهتماماً كبيراً، حيث تبرز هذه المشاركة مدى التزام الدولة بتعزيز حقوق ورفاهية أصحاب الهمم، وتطوير البرامج والمبادرات التي تدعم تمكينهم في مختلف المجالات، ويعد المعرض منصة استراتيجية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم الكامل في المجتمع، وتقديم رؤى جديدة حول كيفية تطوير البيئة المحيطة بأصحاب الهمم ليتمكنوا من المساهمة بفعالية في مختلف القطاعات.

وقال عبدالله راشد المعيني، مدير إدارة رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع «تشارك الوزارة ضمن في فعاليات الدورة السادسة من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 والذي يعد منصة عالمية متخصصة لاطلاع الجهات المعنية والمتخصصين، على أحدث الحلول والخدمات التقنية والابتكارية الجديدة المقدمة لأصحاب الهمم».

وأضاف «تستعرض الوزارة خلال هذه الدورة برنامج الإمارات للتدخل المبكر الذي يستهدف الكشف المبكر عن الأطفال ذوي التأخر النمائي والمعرضين لمخاطره عبر توسيع نطاق تغطية خدماته»، موضحاً أن البرنامج يسهم في تدريب الأسر وأولياء الأمور على ملاحظة ومتابعة أطفالهم وتقليص الفجوة النمائية بين العمر الزمني للطفل وعمره النمائي من خلال تحويلهم إلى وحدات التدخل المبكر القريبة لتقديم الخدمات العلاجية المساندة والتربوية بشكل سريع لتجنب أي تدهور في حالاتهم.

تمكين

قال المهندس جابر آل علي، مدير إدارة الصيانة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي جهودها في تمكين فئة أصحاب الهمم والارتقاء بنسب دمجهم في المجتمع بشكل فعال، ورفع مستوى رفاهيتهم وجودة حياتهم، وذلك عبر جملة من التسهيلات والخدمات المتكاملة والرائدة التي تقدمها وتوفرها لهم، سواءً في الإجراءات الإدارية».

مواقف

خصصت البلدية بعض المواقف لأصحاب الهمم نسبتها 2% من إجمالي المواقف في الحديقة، كما زودت الحديقة برصيف تحذيري عن طريق اللمس ومسار يمكن الوصول إليه مع لافتات، كذلك، وفرت نظام تعزيز السمع في جميع غرف الأمن القريبة من مدخل المركز للأشخاص ضعاف البصر.