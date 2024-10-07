«أبوظبي للتنمية» يمول مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية

أبوظبي (الاتحاد)

تزامناً مع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية في مجال التحول الرقمي، وتعزيزاً للدور الكبير الذي حققته الدولة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، ونجاحاتها الرائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، أعلن صندوق أبوظبي للتنمية عن تمويل مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية بقيمة 370 مليون درهم، وذلك ضمن منحة دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية (2023 - 2025) والتي يديرها الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 1.468 مليار درهم.

ويأتي تنفيذ المشروع الاستراتيجي من قبل شركة «بريسايت» الإماراتية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية، وتجسد الشراكة نموذجاً مثالياً في استدامة مسيرة التنمية، ويعكس حرص الجهتين على توظيف خبراتهم المتنوعة، من خلال وضع الإطار التشغيلي لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة التي تدعم توظيف التقنيات العصرية وأحدث البرامج التكنولوجية، وستتوج نتائج تلك الشراكة عن إنشاء منظومة متكاملة لتبادل وحفظ المعلومات بحيث تربط بين مختلف المراكز الصحية في الأردن بمنصة رقمية موحدة، يسهل الوصول إليها بطريقة موثوقة وسريعة، وسيسهم المشروع في دفع عجلة التحول الرقمي وتنمية القطاع الصحي في الأردن.

وشهد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي زينة طوقان، وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن، والمستشار حمد المطروشي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في الأردن، مراسم توقيع اتفاقية مشروع التحول الرقمي لوزارة الصحة الأردنية والتي وقعها الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت، ومعالي سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، وحضر حفل التوقيع عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.