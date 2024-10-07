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جامعة أبوظبي تنال اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي

جامعة أبوظبي
8 أكتوبر 2024 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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نالت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، اعتماد النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي «EQUIS»، وهو نظام شامل ودقيق لمراجعة معايير الجودة لكليات إدارة الأعمال حول العالم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، تقديراً لبرامجها الأكاديمية رفيعة المستوى وتميزها الأكاديمي العالمي.
وبهذا الإنجاز تعزز جامعة أبوظبي مكانتها ضمن نخبة من 224 مؤسسة أكاديمية عالمية من أكثر من 45 دولة التي تحظى بهذا الاعتماد المرموق من قبل النظام الأوروبي لتطوير الجودة الأكاديمي «EQUIS».
وأكد البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، حرص الجامعة على تزويد طلبتها ببرامج أكاديمية عالمية المستوى، تمكنهم من الإسهام بفاعلية في دفع عجلة التطور والنمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن كلية إدارة الأعمال في الجامعة تواصل تحقيق الإنجازات المتتالية، وإظهار التميز في برامجها وأساليبها التعليمية المتقدمة عالمياً.

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