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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: الاستثمار في الابتكار والمعرفة ركيزة التنمية المستدامة

خالد بن محمد بن زايد خلال اللقاء بحضور خليفة بن طحنون وسلطان الجابر ومحمد السويدي ومحمد الشرفاء
8 أكتوبر 2024 01:03

أوسلو (وام) 
التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نخبة من الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة، وذلك في إطار مشاركتهم في منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي، الذي يقام على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه لمملكة النرويج.

وأكّد سموه، خلال اللقاء، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، مشيراً إلى أن الاستثمار في الابتكار والمعرفة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

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وقال سموّه: إن تعزيز التعاون مع الشركات النرويجية في المجالات الحيوية المختلفة يسهم في فتح آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين.

يذكر أن «منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي» الذي عقد أمس في العاصمة أوسلو، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والنرويج، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التوجهات الاقتصادية القائمة على الابتكار والمعرفة.

خالد بن محمد بن زايد
أبوظبي
النرويج
الإمارات
التنمية المستدامة
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