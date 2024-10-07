قريباً.. إعلان نتائج إطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي

دينا جوني (أبوظبي)

تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريباً نتائج المرحلة الثانية من الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي والتي ستشمل الجامعات المرخصة غير البحثية التي تقدم برامج البكالوريوس أو دبلوم فقط.

وكانت الوزارة قد نشرت على هامش معرض «نجاح دبي» 2024 الذي يستضيف ما يزيد على 100 جامعة مرموقة من أكثر من 20 دولة، نتائج الدورة الثالثة من التقييم والتي ضمن 33 جامعة بحثية توفر برامج الدراسات العليا بالإضافة إلى برامج البكالوريوس.

ولا يشمل التصنيف مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراه فقط، أو مؤسسات التعليم العالي التي تم سحب أو تعليق ترخيصها، أو الجامعات والكليات المتخصصة.

ويهدف الإطار إلى تقييم أداء مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات المرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة وعادلة.

ويتميز الإطار باعتماده محاور ومؤشرات أداء مرتبطة بالاستراتيجيات الوطنية، والتجارب الأكاديمية، وجودة التدريس ومخرجات العملية التعليمية.

كما يوفر الإطار أداة فعالة ومعطيات واضحة تساعد الطلبة وأولياء الأمور على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار مؤسسات التعليم العالي لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي، بما يتماشى مع اهتماماتهم وأهدافهم الأكاديمية والمهنية.

كما يوفر الإطار لمؤسسات التعليم العالي في الدولة إطار عمل يتم من خلاله تقييم الأداء وتحديد مجالات التحسين، بما يعزز جودة مخرجات هذه المؤسسات وقدرتها التنافسية، ويمكنها من وضع استراتيجيات وخطط تطويرية تعزز قدرتها على استقطاب الطلبة وأفضل الكفاءات التدريسية، وترتقي بمجالات البحث العلمي والتعاون الدولي الأكاديمي لدى هذه المؤسسات.

وقد افتتحت أمس عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي فعاليات معرض «نجاح دبي» 2024 الذي ينظم من 6 لغاية 8 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وشاركت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في معرض نجاح دبي 2024 من خلال جناحها الذي يضم برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، حيث يندرج هذا البرنامج الرائد للابتعاث للطلبة الإماراتيين في الجامعات العالمية المرموقة في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية، ويواكب بدوره أهداف استراتيجية التعليم في دبي (E33)، والتي اعتمدها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وتعليقاً على مشاركة هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في المعرض، قالت ميثاء بن تركيه، مستشار برامج المنح في الهيئة: تؤكد استراتيجية التعليم في دبي ( E33) على أهمية توفير إرشاد مهني في سن مبكرة لتوجيه المتعلِّم نحو مستقبل يلائم مواهبه، وضمان التحاق الطالب بأفضل الجامعات المحلية والعالمية لتعزيز تنافسية الخريجين في إمارة دبي إقليمياً ودولياً. ومن هذا المنطلق، يعد معرض نجاح فرصة مثالية لتوفير إرشاد أكاديمي للطلبة، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة وأولياء أمورهم للتعرف على الخيارات المتوفرة في قطاع التعليم العالي.