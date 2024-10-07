عبدالله بن سالم القاسمي يفتتح «إثراء» للتوظيف

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، النسخة السادسة من معرض «إثراء» للتوظيف، في القطاع المالي والمصرفي، والذي ينظمه معهد الإمارات المالي، بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك في مركز إكسبو الشارقة.

وزار سمو نائب حاكم الشارقة عدداً من الأجنحة في المعرض، حيث استمع إلى شرح مفصل من ممثلي الجهات المشاركة، وتعرَّف على الفرص الوظيفية والتدريبية، التي توفرها الجهات للشباب من الخريجين.

وشهد نائب حاكم الشارقة، خلال الجولة، توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإمارات المالي وكليات التقنية العليا، وقّعها كل من الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، ونورة البلوشي، مدير عام المعهد. تهدف المذكرة إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين، تتفق وأهدافهم الاستراتيجية، وتبادل المعرفة.

يُشارك في معرض «إثراء» هذا العام، أكثر من 100 جهة ومؤسسة، من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة، حيث يسعى المعرض في دورته الحالية إلى توفير ما يفوق 700 فرصة عمل للكوادر الوطنية.