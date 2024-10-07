أحمد بن محمد يترأّس اجتماع مجلس دبي للإعلام

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن المجلس ملتزم بالسير على النهج السديد الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كأساس للتنمية الشاملة، وجوهره الاستثمار في الإنسان، مع حرص المجلس على إطلاق المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المشهد الإعلامي بكوادر على قدر كبير من التميز والكفاءة والقدرة على صنع إعلام مؤثر بملامح مستقبلية. وقال سموّه: «نتبع في مجلس دبي للإعلام نهجاً واضحاً أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأساس لمسيرة التطوير والتنمية في دبي، محوره أن الاستثمار الأمثل هو ما يوجِّه إلى بناء الإنسان وتمكينه من الإبداع والتميز، ونحن مستمرون بالتعاون مع شركائنا في توظيف الإمكانات الممكنة كافة لاكتشاف ودعم وتنمية المواهب المبدعة القادرة على إحداث نقلات نوعية مؤثرة في قطاع الإعلام، نتطلع إلى دور أكبر من المؤسسات الإعلامية في تحفيز المواهب الشابة، وفتح المجال أمامها لإثبات جدارتها بالمشاركة في صنع مستقبل القطاع». جاء ذلك خلال ترؤس سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، اجتماع مجلس دبي للإعلام، حيث اطّلع سموّه على مجمل أعمال المجلس، وما تم تنفيذه حتى الآن من مستهدفات ضمن خطة عمل المجلس.

حضر الاجتماع، منى غانم المرّي، نائب الرئيس، العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، ونهال بدري، الأمين العام للمجلس.