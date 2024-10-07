الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بإشراف مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.. حملة «الإمارات معكِ يا لبنان» تبدأ جمع التبرعات غداً

شعار حملة "الإمارات معك يا لبنان"
7 أكتوبر 2024 23:36

أعلن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية عن بدء جمع التبرعات لحملة الإمارات معكِ يا لبنان اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2024، دعماً للشعب اللبناني الشقيق إزاء الأوضاع الإنسانية الحالية الصعبة والظروف الراهنة الحرجة، وبالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الرسمية في الدولة لجمع التبرعات النقدية والعينية.
كما سيتم تنظيم حملة لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية في الأوقات المحددة والمواقع المخصصة كما يلي:
يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.
يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر 2024، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً، في محطة أبوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (المبنى 1).

أخبار ذات صلة
حمدان المزروعي: دولتنا رائدة بالعمل الإنساني
نهيان بن زايد: الإمارات تدعم استقرار المجتمعات

سيشارك في تنظيم الحملة مجموعة كبيرة من المتطوعين من مختلف الجنسيات والجاليات في الدولة بالتنسيق مع منصة متطوعين التابعة لمؤسسة الإمارات، إضافةً إلى المنصات التطوعية الأخرى في مختلف الإمارات.
 سيتم استقبال المساعدات النقدية عبر الحسابات البنكية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية التابعة للهيئة والجمعيات الرسمية بالدولة. وسيكون استقبال المساعدات العينية بوساطة مخازن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة مصفح بأبوظبي والمخازن الأخرى في مدينة دبي الإنسانية، بالإضافة إلى مكاتب الهيئة في جميع مناطق الدولة.

المصدر: وام
مجلس الشؤون الإنسانية الدولية
حملة الإمارات معك يا لبنان
جمع التبرعات
آخر الأخبار
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اقتصاد
التوازن بين الجودة العالية والأسعار المقبولة يرتقي بمبيعات "إيكيا"
اليوم 11:19
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في حي الشجاعية بغزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يكثف هجماته ضد الفلسطينيين شمال غزة
8 أكتوبر 2024
دونالد ترامب وكامالا هاريس
الأخبار العالمية
ترامب وهاريس يتبادلان الاتهامات بـ«عدم الكفاءة»
8 أكتوبر 2024
شاحنة محترقة في دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا نرى أساساً حقيقياً لاتفاق سلام يقسم أوكرانيا «مؤقتاً»
8 أكتوبر 2024
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية واسعة على جنوب لبنان
8 أكتوبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©