محمد الفلاحي: «الإمارات معك يا لبنان» امتداد لنهج الدولة الثابت في نجدة الشعوب

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن حملة «الإمارات معك يا لبنان»، امتداد لنهج الإمارات الثابت في نجدة الشعوب والاستجابة العاجلة للظروف الإنسانية الصعبة والاحتياجات المُلحة، بما يجسد المبادئ الإنسانية والقيم النبيلة التي قامت عليها الدولة. وأشاد الفلاحي بالاهتمام البالغ الذي يوليه مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في سرعة الاستجابة للمجتمعات والدول المتضررة، وبما ينسجم مع مبادرة «إرث زايد الإنساني» التي تتبنى مبادئ إنسانية سامية على رأسها مد يد العون والمساعدة والإغاثة لكافة المتضررين والمتأثرين إزاء الحروب والصراعات. وقال الفلاحي: إن الحملة تعبر بصدق عن أصالة المجتمع الإماراتي في الوقوف مع الأشقاء والأصدقاء في مثل هذه الأزمات وتقديم يد العون لمساعدة المحتاجين، إضافة إلى المسؤولية الإنسانية الدولية التي تضطلع بها دولة الإمارات تجاه الشعب اللبناني الشقيق، ومساندته في الظروف الطارئة والمواقف الصعبة.

ولفت الفلاحي إلى أن الدعم الإماراتي للشعب اللبناني الشقيق والوقوف بجواره في كافة الشدائد هو نهج تاريخي ثابت في كل الأوقات، وبما يتماشى مع نهج دولة الإمارات في دعم استقرار المجتمعات والدول وتقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الشدائد.